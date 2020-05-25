2020-05-25T16:05:42+03:00
Происшествия

В Севастополе бабушка потеряла внучку, одетую в хиджаб и кожаную юбку

Девушка из славянской семьи не появлялась дома уже две недели
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Девушку разыскивает полиция.Девушку разыскивает полиция.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Неподалеку от Камышевой бухты Севастополя жила 29-летняя Ирина* и ее 70-летняя бабушка. Утром в пятницу, 8 мая, стройная девушка в хиджабе на голове вышла из своего дома и не вернулась. Пенсионерка ждала свою любимую внучку 5 дней, но девушка так и не объявилась.

Когда звонки друзьям и знакомым не пролили свет на место нахождения Ирины, ее бабушка пошла за помощью в полицию. Оперативникам женщина показала фотографии внучки и рассказала все, что предшествовало исчезновению самого близкого человека.

Несколько дней поисков пока так и не принесли результата. Хотя пропавшая Ирина выглядит весьма экстравагантно.

Как стало известно КП-Крым, в последний раз Ирину видели одетой в хиджаб и платье паранджу. Под темным, длинным одеянием у девушки была короткая кожаная юбка, а на ногах кроссовки.

Возможно, Ирина успела сменить стиль и снять мусульманские одежды. Именно поэтому оперативники параллельно разыскивают невысокую, худощавую девушку с темно-русыми волосами.

Куда могла податься жительница Севастополя – остается только гадать, ведь девушка обладает весьма своеобразным характером. Она уже попадала в поле зрении полиции и даже привлекалась по статье 5.35 КоАП России (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

* Имя изменено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымчанка разыскивает дочь, которую на границе с Украиной забрали в обсерватор
В Симферопольском районе из-за аварии пострадали дети
Житель Евпатории после шести неудачных краж решил попытать счастья в седьмой раз
В Севастополе бабушка потеряла внучку, одетую в хиджаб и кожаную юбку
В Крыму прошло первое заседание по уголовному делу против инициатора энергоблокады полуострова
В районе поселка Зуя снова изменили схему движения
Режим дистанционного обучения в Крыму планируют продлить
В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Алуште вход на пляж заколотили досками
На Лысой горе в Крыму застряли два туриста
Шесть крымчан за сутки заразились коронавирусом
В Крыму распустилась купина неопалимая – опасное ядовитое растение
Погода в Крыму на 25 мая: переменная облачность и тепло до +19
В Симферополе вновь заработали фермерские ярмарки
В Крыму готовы к снятию первого этапа ограничений из-за коронавируса
Крымские власти составляют списки детей для оздоровления в «Артеке»
Туристы и командированные в Крым работники будут платить за обсерватор
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек
Муфтий Крыма поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Погода в Крыму на 24 мая: переменная облачность и тепло до +19
Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями
Мужчина провел 5 часов на дне реки под Судаком, его вытащили спасатели
Правда глаза колет: Глава Крыма объяснил, почему Украина и США не стали участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
В крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Количество проводимых тестов увеличилось вдвое
Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию
Без причины едут: В Крым не пустили рекордное количество автомобилей