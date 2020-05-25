В Севастополе бабушка потеряла внучку, одетую в хиджаб и кожаную юбку

25 Май 2020 2020-05-25T16:05:42+03:00

Девушка из славянской семьи не появлялась дома уже две недели

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Неподалеку от Камышевой бухты Севастополя жила 29-летняя Ирина* и ее 70-летняя бабушка. Утром в пятницу, 8 мая, стройная девушка в хиджабе на голове вышла из своего дома и не вернулась. Пенсионерка ждала свою любимую внучку 5 дней, но девушка так и не объявилась.

Когда звонки друзьям и знакомым не пролили свет на место нахождения Ирины, ее бабушка пошла за помощью в полицию. Оперативникам женщина показала фотографии внучки и рассказала все, что предшествовало исчезновению самого близкого человека.

Несколько дней поисков пока так и не принесли результата. Хотя пропавшая Ирина выглядит весьма экстравагантно.

Как стало известно КП-Крым, в последний раз Ирину видели одетой в хиджаб и платье паранджу. Под темным, длинным одеянием у девушки была короткая кожаная юбка, а на ногах кроссовки.

Возможно, Ирина успела сменить стиль и снять мусульманские одежды. Именно поэтому оперативники параллельно разыскивают невысокую, худощавую девушку с темно-русыми волосами.

Куда могла податься жительница Севастополя – остается только гадать, ведь девушка обладает весьма своеобразным характером. Она уже попадала в поле зрении полиции и даже привлекалась по статье 5.35 КоАП России (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

* Имя изменено.

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ИСТОЧНИК KP.RU