В Симферопольском районе из-за аварии пострадали дети

25 Май 2020 2020-05-25T16:46:11+03:00

На дороге столкнулись две легковушки

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В Симферопольском районе 24 мая столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадали дети.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 44-летний водитель ВАЗ 21102 при выезде на главную не пропустил движущуюся по дороге легковушку Daewoo Nexia. Из-за чего они столкнулись.

При ударе иномарка опрокинулась, и находящиеся в ней пассажиры семи и тринадцати лет пострадали.

Их с травмами отправили в больницу. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU