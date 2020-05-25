В Симферопольском районе из-за аварии пострадали дети
В Симферопольском районе 24 мая столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадали дети.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 44-летний водитель ВАЗ 21102 при выезде на главную не пропустил движущуюся по дороге легковушку Daewoo Nexia. Из-за чего они столкнулись.
При ударе иномарка опрокинулась, и находящиеся в ней пассажиры семи и тринадцати лет пострадали.
Их с травмами отправили в больницу. По факту ДТП сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU