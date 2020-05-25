Крымчанка разыскивает дочь, которую на границе с Украиной забрали в обсерватор

25 Май 2020 2020-05-25T18:25:11+03:00

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Жительница Крыма не может найти свою дочь, которую на границе полуострова с Украиной посадили в автобус и отвезли в ялтинский обсерватор.

- Со вчерашнего дня не могу дозвониться до своей дочери. У нее есть российский номер, идут гудки, но никто не отвечает, - рассказывает КП-Крым возмущенная женщина. - Дочь хотела приехать ко мне в гости из Киева. Она там живет и работает, прописка у нее украинская. Я знаю, что ее 24 мая забрали в ялтинский обсерватор. Больше никакой связи с ней нет.

Напомним, что с 24 мая все приезжающие в Крым без местной прописки и не имеющие недвижимости на полуострове направляются в обсерватор за свой счет. Такое нововведение закреплено в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

Если же поездка на полуостров связана с производственной необходимостью, обсерватор оплачивает работодатель. Исключения предусмотрены только для работников органов власти, экипажей воздушного и морского транспорта и для водителей-дальнобойщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU