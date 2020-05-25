2020-05-25T18:02:50+03:00
Происшествия

В Джанкое местный житель выбросил собственную мать из окна

За покушение на жизнь женщины ему дали почти 10 лет колонии строгого режима
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Несмотря на падение с 4 этажа, мать подсудимого выжила.Несмотря на падение с 4 этажа, мать подсудимого выжила.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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За покушение на жизнь матери Джанкойский районный суд приговорил мужчину к 9 годам и 10 месяцам заключения.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК, осенью прошлого года 36-летний местный житель поссорился с матерью. За скандалом последовало избиение женщины – подсудимый нанес ей около пяти ударов, бил в том числе по голове.

После этого мужчина решил избавиться от мамы раз и навсегда и сбросил ее с балкона четвертого этажа. Несмотря на высоту, потерпевшая выжила, с тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

За покушение на убийство служители Фемиды назначили крымчанину наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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