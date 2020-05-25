Поселок Багерово Ленинского района остался без воды
Поселок Багерово временно остался без воды, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации Ленинского района Екатерина Юровских.
- В связи с износом сетей водоснабжения поселка Багерово, 24 мая вышел из строя глубинный насос подающий воду. На сегодняшний день ведутся ремонтно-восстановительные работы по замене агрегата, - сообщила она.
Водоснабжение планируют вернуть 26 мая 2020 года. До того момента с 9.00 до 20.00 по улицам Севастопольская и Нагорная обеспечат подвоз воды.
По вопросу обеспечения водой глава Ленинского района посоветовала обращаться к главе администрации Багеровского сельского поселения Хрони Елене Николаевне по номеру телефона +79780032854.
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ИСТОЧНИК KP.RU