Поселок Багерово Ленинского района остался без воды

25 Май 2020 2020-05-25T18:16:45+03:00

Поселок Багерово остался без воды до 26 мая 2020 года. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Поселок Багерово временно остался без воды, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации Ленинского района Екатерина Юровских.

- В связи с износом сетей водоснабжения поселка Багерово, 24 мая вышел из строя глубинный насос подающий воду. На сегодняшний день ведутся ремонтно-восстановительные работы по замене агрегата, - сообщила она.

Водоснабжение планируют вернуть 26 мая 2020 года. До того момента с 9.00 до 20.00 по улицам Севастопольская и Нагорная обеспечат подвоз воды.

По вопросу обеспечения водой глава Ленинского района посоветовала обращаться к главе администрации Багеровского сельского поселения Хрони Елене Николаевне по номеру телефона +79780032854.

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ИСТОЧНИК KP.RU