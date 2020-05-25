На борьбу с коронавирусом Минздрав Крыма потратил больше 830 миллионов рублей

25 Май 2020 2020-05-25T18:30:05+03:00

На борьбу с коронавирусом Минздрав получил более 830 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Деньги пошли на закупку оборудования для ковидных коек

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В Крыму с момента введения режима повышенной готовности к ЧС из-за пандемии коронавируса на организацию ковидных коек в инфекционных больницах, закупку оборудования и медикаментов потратили 830,8 миллиона рублей.

Средства Минздраву Крыма перечислили из резервного фонда республики.

Первые 36 миллионов рублей на мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции ведомство получило 25 марта. Спустя неделю распоряжением Совмина на эти цели выделили еще 30 миллионов.

9 апреля пришли 106 миллионов из федерального бюджета, а самый большой транш в 658 800 000 рублей республиканский бюджет направил 22 апреля.

Напомним, на обустройство обсерваторов Минздрав Крыма получил 82 миллиона рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU