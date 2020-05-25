2020-05-25T18:30:05+03:00
Экономика

На борьбу с коронавирусом Минздрав Крыма потратил больше 830 миллионов рублей

Деньги пошли на закупку оборудования для ковидных коек
Анна КИРИЕНКО
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На борьбу с коронавирусом Минздрав получил более 830 миллионов рублейНа борьбу с коронавирусом Минздрав получил более 830 миллионов рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Крыму с момента введения режима повышенной готовности к ЧС из-за пандемии коронавируса на организацию ковидных коек в инфекционных больницах, закупку оборудования и медикаментов потратили 830,8 миллиона рублей.

Средства Минздраву Крыма перечислили из резервного фонда республики.

Первые 36 миллионов рублей на мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции ведомство получило 25 марта. Спустя неделю распоряжением Совмина на эти цели выделили еще 30 миллионов.

9 апреля пришли 106 миллионов из федерального бюджета, а самый большой транш в 658 800 000 рублей республиканский бюджет направил 22 апреля.

Напомним, на обустройство обсерваторов Минздрав Крыма получил 82 миллиона рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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