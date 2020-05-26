Погода в Крыму на 26 мая: дождь и тепло до +20
26 мая, во вторник на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, так же действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
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ИСТОЧНИК KP.RU