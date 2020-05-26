2020-05-26T05:44:57+03:00
Общество

Погода в Крыму на 26 мая: дождь и тепло до +20

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму переменная облачность.В Крыму переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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26 мая, во вторник на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, так же действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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