Погода в Крыму на 26 мая: дождь и тепло до +20

26 Май 2020 2020-05-26T05:44:57+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

Изменить размер текста: A A

26 мая, во вторник на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, так же действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU