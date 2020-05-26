2020-05-26T09:56:38+03:00
Общество

За ночь в Симферополе оштрафовали 43 уличных гонщика

У некоторых были неисправности в авто, а также отсутствовал страховой полис ОСАГО
Анастасия ГОНЧАРОВА
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У некоторых водителей были неисправности в авто, а также отсутствовал страховой полис ОСАГО.У некоторых водителей были неисправности в авто, а также отсутствовал страховой полис ОСАГО.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Симферополе в ночь с 23 на 24 мая поймали 43 водителя, которые гоняли на парковках торговых центров и заправок.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, у некоторых обнаружили неисправности в авто. Стритрейсеров оштрафовали за отсутствие обязательного страхового полиса ОСАГО.

У ночных гонщиков изъяли номера, находящиеся в розыске, а одну из машин отправили на штрафстоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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