Стало известно, как жителям Крыма можно попасть в Севастополь
В Севастополе ввели дополнительные ограничения для профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».
При въезде в город гостям теперь обязательно иметь при себе паспорт и либо документ, подтверждающий должностные или служебные обязанности, а также электронный пропуск.
Помимо этого, в «Крымавтотрансе» гражданам напомнили, что с 25 мая по указу главы РК автобусы в обычном режиме совершают рейсы между Крымом и Севастополем. Пропускной пункт на въезде в город-герой работает круглосуточно.
Жителям и гостям полуострова, если намечается поездка в Севастополь, советуют иметь при себе документы.
Электронный пропуск можно оформить на сайте Правительства Севастополя в разделе «Электронные пропуска на период повышенной готовности».
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU