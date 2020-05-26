2020-05-26T11:05:24+03:00
Общество

Стало известно, как жителям Крыма можно попасть в Севастополь

Гостям города нужно иметь при себе паспорт и электронный пропуск
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Пропускной пункт на въезде в Севастополь работает круглосуточно. Фото: официальный сайт ГУП РК "Крымавтотранс".Пропускной пункт на въезде в Севастополь работает круглосуточно. Фото: официальный сайт ГУП РК "Крымавтотранс".
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В Севастополе ввели дополнительные ограничения для профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».

При въезде в город гостям теперь обязательно иметь при себе паспорт и либо документ, подтверждающий должностные или служебные обязанности, а также электронный пропуск.

Помимо этого, в «Крымавтотрансе» гражданам напомнили, что с 25 мая по указу главы РК автобусы в обычном режиме совершают рейсы между Крымом и Севастополем. Пропускной пункт на въезде в город-герой работает круглосуточно.

Жителям и гостям полуострова, если намечается поездка в Севастополь, советуют иметь при себе документы.

Электронный пропуск можно оформить на сайте Правительства Севастополя в разделе «Электронные пропуска на период повышенной готовности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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