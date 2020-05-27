В Крыму и других регионах России накрыли 13 подпольных оружейных цехов
В Крыму и еще восьми регионах России сотрудники ФСБ накрыли 13 подпольных цехов по модернизации оружия. По данным источников КП-Крым, модернизацией оружия также занимались два человека из Севастополя.
Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей. Они были причастны причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.
В ФСБ уточнили, что в целом было изъято 188 единиц огнестрельного оружия: среди них пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, гранаты, револьверы, винтовки и карабины, а также 20 килограммов взрывчатых веществ и 16 тысяч патронов разного калибра.
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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в Крыму и еще восьми регионах России.Видео: Центр общественных связей ФСБ! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU