2020-05-27T15:50:13+03:00
Происшествия

В Крыму и других регионах России накрыли 13 подпольных оружейных цехов

В целом по стране изъяли 188 единиц огнестрельного оружия [видео]
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Скриншот оперативного видео ФСБФото: Скриншот оперативного видео ФСБ
Изменить размер текста:

В Крыму и еще восьми регионах России сотрудники ФСБ накрыли 13 подпольных цехов по модернизации оружия. По данным источников КП-Крым, модернизацией оружия также занимались два человека из Севастополя.

Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей. Они были причастны причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

В ФСБ уточнили, что в целом было изъято 188 единиц огнестрельного оружия: среди них пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, гранаты, револьверы, винтовки и карабины, а также 20 килограммов взрывчатых веществ и 16 тысяч патронов разного калибра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в Крыму и еще восьми регионах России.Видео: Центр общественных связей ФСБ! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму и других регионах России накрыли 13 подпольных оружейных цехов
Спонсоры театров и музеев Крыма получили налоговую льготу
Винзавод «Массандра» решено отдать под приватизацию
Керчан предупредили об отсутствии воды 27 и 28 мая 2020 года
Пьяный оперативник из Ялты разъезжал по ночным улицам Феодосии
В Симферопольских скверах и парках начали выкашивать траву
Еще 24 человека с подозрением на covid-19 выписаны из больниц Крыма
В Крыму на развитие медицины выделят 8 миллиардов рублей
Льготный проезд медикам Крыма продлен до конца года
В Крыму подавать заявления на выплату детям от 16 до 18 лет можно с 1 июня
Парламент Крыма просит Путина ограничить комиссию за операции по банковским картам
В нескольких городах Крыма 27 и 28 мая 2020 года отключат воду
Тридцать человек, приехавших в Крым за сутки, изолировали на 2 недели
В Крыму за сутки коронавирусом заразились шесть человек