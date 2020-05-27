В Симферополе и Севастополе 28 мая частично отключат электричество
28 мая, в четверг часть Симферополя и Севастополя останется без света.
Причина временного прекращения подачи электричества – ремонт трансформаторных подстанций и электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Артезианская, 50/8, 53-75(нечет);
ул. Краснодарская, 102-116(чет), 57-69(нечет);
пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25(нечет);
проезд Краснодарский, 1-13;
пер. Лиственный, 93-97(нечет);
пер. Розовый, 34-38(чет),23-31(нечет);
шоссе Евпаторийское, 1-83(нечет);
пер. Персиковый, 1-18;
ул. Хромченко, 23/5-23a (нечет);
ул. Ким, 2-18(чет);
ул. Ракетная, 6-8(чет), 1/83-11(нечет);
пер. Кимовский, 2-8(чет), 1-13(нечет);
пер. Зелёный, 6-34(чет), 3-15(нечет);
пер. Сторожевой, 3/4;
ул. Москалева, 1
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Кряжева 2-6,1-5;
ул. Серафимовича 2-18,1-13;
ул. Цимлянская 4-а,4-10,14-16,1-3,7
с 9.00 до 12.00
ул. Николая Музыки 94-А,94-102;
ул. Маршала Бирюзова 1,5,7
с 9.00 до 17.00
ул. Генерала Лебедя 6,8,12;
пр. Генерала Острякова 168-А,168, 170,170-А;
ул. Боцманская 7
с 9.00 до 13.00
ул. Фиолентовское шоссе (СНТ Судоремонтник);
ул. Крепостное шоссе (СНТ Здоровье, СТ Луч),
(ТП СТ «Медик-2»), (ТП СТ «Прометей»), (ТП СТ «Связист»), (ТП СТ «Источник»), (ТП СТ «Клеры»), ул. Маршала Блюхера 9, ул. Героев Сталинграда 22, ул. Пролетарская 15,7, ул. Правды, Юхарина балка (ТП СТ Клеры-2, ТСН Вишневый сад)
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ИСТОЧНИК KP.RU