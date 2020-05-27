В Симферополе и Севастополе 28 мая частично отключат электричество

27 Май 2020 2020-05-27T17:04:57+03:00

Энергетики приводят в порядок оборудование

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28 мая, в четверг часть Симферополя и Севастополя останется без света.

Причина временного прекращения подачи электричества – ремонт трансформаторных подстанций и электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Артезианская, 50/8, 53-75(нечет);

ул. Краснодарская, 102-116(чет), 57-69(нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25(нечет);

проезд Краснодарский, 1-13;

пер. Лиственный, 93-97(нечет);

пер. Розовый, 34-38(чет),23-31(нечет);

шоссе Евпаторийское, 1-83(нечет);

пер. Персиковый, 1-18;

ул. Хромченко, 23/5-23a (нечет);

ул. Ким, 2-18(чет);

ул. Ракетная, 6-8(чет), 1/83-11(нечет);

пер. Кимовский, 2-8(чет), 1-13(нечет);

пер. Зелёный, 6-34(чет), 3-15(нечет);

пер. Сторожевой, 3/4;

ул. Москалева, 1

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Кряжева 2-6,1-5;

ул. Серафимовича 2-18,1-13;

ул. Цимлянская 4-а,4-10,14-16,1-3,7

с 9.00 до 12.00

ул. Николая Музыки 94-А,94-102;

ул. Маршала Бирюзова 1,5,7

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Лебедя 6,8,12;

пр. Генерала Острякова 168-А,168, 170,170-А;

ул. Боцманская 7

с 9.00 до 13.00

ул. Фиолентовское шоссе (СНТ Судоремонтник);

ул. Крепостное шоссе (СНТ Здоровье, СТ Луч),

(ТП СТ «Медик-2»), (ТП СТ «Прометей»), (ТП СТ «Связист»), (ТП СТ «Источник»), (ТП СТ «Клеры»), ул. Маршала Блюхера 9, ул. Героев Сталинграда 22, ул. Пролетарская 15,7, ул. Правды, Юхарина балка (ТП СТ Клеры-2, ТСН Вишневый сад)

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ИСТОЧНИК KP.RU