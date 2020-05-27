Аварии и подтопления: 28 мая Крым накроют сильные дожди

27 Май 2020 2020-05-27T18:11:43+03:00

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В Крыму ночью и утром 28 мая пройдут сильные дожди, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Гостей и жителей полуострова предупреждают, что при такой погоде велика вероятность чрезвычайных ситуаций на линиях электропередач. Также могут обрушиться некрепкие, широкие и ветхие рекламные щиты и конструкции.

Возможны происшествия в Черном и Азовском морях, а приусадебные участки и жилые дома частично может подтопить.

Крымчанам советуют воздержаться от морских прогулок и походов в леса и горы. Следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также старых деревьев.

Водителям рекомендуют быть осторожным на дороге и по возможности отказаться от личного авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU