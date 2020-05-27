В Севастополе определили список предприятий, вредящих экологии

27 Май 2020 2020-05-27T18:24:01+03:00

Антирейтинг возглавил единый оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «Благоустройство города «Севастополь»

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В Севастополе определили предприятие, которое наносит больше всего вреда окружающей среде. Как сообщается в отчете Севприроднадзора, которым располагает издание ForPost, антирейтинг возглавил ООО «Благоустройство города «Севастополь» - единый оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Согласно отчету, выбросы предприятия составили 2 тысячи 100 тонн загрязняющих вещество, это практически треть от общего вреда шести предприятий, наиболее загрязняющих город.

Компания возглавила список еще и благодаря эксплуатируемого ею мусорного полигона в Первомайской балке, который не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и экологическому законодательству России. Из-за этого полигон не входит в госреестр объектов, на которых разрешено складирование мусора.

На втором месте рейтинга оказался севастопольский филиал строителя энергоснабжающих объектов ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». На долю предприятия приходится две тысячи тонн вредных выбросов (29,6%).

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ИСТОЧНИК KP.RU