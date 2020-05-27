2020-05-27T18:45:54+03:00
Общество

Платежи за услуги ЖКХ в Крыму упали в два раза

А квитанций ЕИРЦ оплатило лишь 60% абонентов
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Крыму за апрель в два раза упали платежи за услуги ЖКХ.В Крыму за апрель в два раза упали платежи за услуги ЖКХ.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Крыму в два раза упали платежи за жилищно-коммунальные услуги, сообщил директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров. Это связано с введением ограничений из-за профилактики коронавируса.

Лишь 60% абонентов ЕИРЦ в Крыму оплатили квитанции за апрель. А окупаемость коммунального предприятия происходит только тогда, когда 95% потребителей оплачивают счета.

- Каждый рубль, который мы с вами туда не заплатили, это прямой убыток ресурсоснабжающих организаций. А по закону вам все равно должны оказывать услугу. То есть, мы своими собственными руками разоряем то, с чего требуем потом выполнения тех же самых услуг, - прокомментировал ситуацию гендиректор ГУП РК "КР ЕИРЦ" Эскендер Салиев.

Помимо этого, некоторые услуги по вызову ТКО, расчеты которых тоже осуществляет ЕИРЦ, шестая часть жителей полуострова ни разу не оплачивала с момента их действия в январе 2019 года.

- Мы уже начинаем подготавливать списки должников, начнем с крупных задолженностей. Это будет касаться и фонда капремонта, и вывоза ТКО, - отметил Салиев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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