Названа дата возможного открытия кафе и ресторанов в Крыму
С 1 июня в Крыму могут частично открыть некоторые кафе и рестораны. Об этом КП-Крым сообщил глава ассоциации рестораторов республики Сергей Мухин.
По его словам, 25 мая прошло совещание в Министерстве промышленной политики Крыма с местными рестораторами. В основном шла речь о том, чтобы открыть заведения в нынешних условиях. Но власти еще разрабатывают полные требования для бизнесменов, которые решатся открыть свои заведения.
- Чиновники нам сказали, что возможно частичное открытие заведений с 1 июня, но с большими ограничениями, - рассказал КП-Крым Мухин.
Как сообщает глава ассоциации рестораторов Крыма, одному ресторану в среднем на закупку средств защиты от вируса - санитайзеров, рециркуляторов, масок и антисептиков - придется потратить как минимум 30 тысяч рублей.
Кроме того, будет жестко ограничено количество людей в заведениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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