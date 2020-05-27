2020-05-27T18:55:26+03:00
Общество

Названа дата возможного открытия кафе и ресторанов в Крыму

Власти пока разрабатывают требования к их работе в ограниченном режиме
Надежда ДАЦЮК
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Все заведения общепита пока что работают на выносВсе заведения общепита пока что работают на выносФото: Михаил ПАТЛИС
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С 1 июня в Крыму могут частично открыть некоторые кафе и рестораны. Об этом КП-Крым сообщил глава ассоциации рестораторов республики Сергей Мухин.

По его словам, 25 мая прошло совещание в Министерстве промышленной политики Крыма с местными рестораторами. В основном шла речь о том, чтобы открыть заведения в нынешних условиях. Но власти еще разрабатывают полные требования для бизнесменов, которые решатся открыть свои заведения.

- Чиновники нам сказали, что возможно частичное открытие заведений с 1 июня, но с большими ограничениями, - рассказал КП-Крым Мухин.

Как сообщает глава ассоциации рестораторов Крыма, одному ресторану в среднем на закупку средств защиты от вируса - санитайзеров, рециркуляторов, масок и антисептиков - придется потратить как минимум 30 тысяч рублей.

Кроме того, будет жестко ограничено количество людей в заведениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Названа дата возможного открытия кафе и ресторанов в Крыму
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