Строитель из Феодосии расплачивался в магазине краденой коллекцией монет

27 Май 2020 2020-05-27T20:14:06+03:00

Из квартиры потерпевшей мужчина вынес семь альбомов с монетами РФ, банкнотами и монетами других стран разных лет. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Ущерб от кражи оценили в 150 тысяч рублей

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Житель Феодосии расплачивался краденой коллекцией монет, сообщает Крымское информационное агентство.

О краже монет в дежурную часть сообщила женщина из Белогорского района. Как оказалось, в ее квартиру в курортном городе преступник проник через балкон. Оттуда он вынес семь альбомов с монетами РФ, банкнотами и монетами других стран разных лет. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей.

Вора поймали, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Он делал ремонт у потерпевшей и, когда она уехала, решил воспользоваться моментом.

Вину мужчина признал и рассказал, что юбилейные монеты потратил на свои нужды.

Против преступника возбудили уголовное дело. Ему может грозить срок до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU