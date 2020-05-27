Инженеры и слесари: Какое образование у сотрудников Совета министров Крыма
Некоторые чиновники Совмина начинали свою карьеру со слесарского или инженерского дела, пишет Крымская газета.
Многие из чиновников начинали с профессии слесаря, мастера, инженера. Кто-то был воспитателем, а кто-то - учителем.
Среди руководителей есть и ведущий телепрограмм, и формовщик, и бухгалтер, и менеджер, и преподаватель по классу фортепиано, и электромонтер, и контроллер-кассир.
А сам председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сначала работал трактористом, потом уже стал агрономом. Остальной опыт получил благодаря собственному труду.
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ИСТОЧНИК KP.RU