2020-05-27T20:47:33+03:00
Политика

Инженеры и слесари: Какое образование у сотрудников Совета министров Крыма

Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк работал трактористом
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Как возглавить администрацию или стать министром, будучи простым мастером?Как возглавить администрацию или стать министром, будучи простым мастером?Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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Некоторые чиновники Совмина начинали свою карьеру со слесарского или инженерского дела, пишет Крымская газета.

Многие из чиновников начинали с профессии слесаря, мастера, инженера. Кто-то был воспитателем, а кто-то - учителем.

Среди руководителей есть и ведущий телепрограмм, и формовщик, и бухгалтер, и менеджер, и преподаватель по классу фортепиано, и электромонтер, и контроллер-кассир.

А сам председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сначала работал трактористом, потом уже стал агрономом. Остальной опыт получил благодаря собственному труду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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