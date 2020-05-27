Инженеры и слесари: Какое образование у сотрудников Совета министров Крыма

27 Май 2020 2020-05-27T20:47:33+03:00

Как возглавить администрацию или стать министром, будучи простым мастером? Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Изменить размер текста: A A

Некоторые чиновники Совмина начинали свою карьеру со слесарского или инженерского дела, пишет Крымская газета.

Многие из чиновников начинали с профессии слесаря, мастера, инженера. Кто-то был воспитателем, а кто-то - учителем.

Среди руководителей есть и ведущий телепрограмм, и формовщик, и бухгалтер, и менеджер, и преподаватель по классу фортепиано, и электромонтер, и контроллер-кассир.

А сам председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сначала работал трактористом, потом уже стал агрономом. Остальной опыт получил благодаря собственному труду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU