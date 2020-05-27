2020-05-27T21:13:52+03:00
Общество

В Крыму проводится конкурс на лучшую социальную рекламу об инвалидах

Граждан приглашают принять участие в одной из трех номинаций
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Цель конкурса – обратить внимание молодежи на проблемы инвалидов в нынешнем обществе. Фото: архив КП.Цель конкурса – обратить внимание молодежи на проблемы инвалидов в нынешнем обществе. Фото: архив КП.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Крымчанам предлагают поучаствовать в конкурсе на лучшую социальную рекламу о проблемах детей и взрослых с инвалидностью, пишет Крымская газета.

Цель конкурса - обратить внимание молодежи на проблемы инвалидов в нынешнем обществе.

Принять участие могут люди от 14 до 25 лет. Конкурс проводится при поддержке Госкомитета молодежной политики РК, Министерства информации и связи РК, Минтруда и соцзащиты РК.

Участвовать можно в одной из трех номинаций:

полиграфическое издание (плакат, листовка);

социальный ролик;

презентация, слайд-шоу.

Прием работ ведется до 20 октября 2020 года. Присылать их нужно электронным письмом с указанием в теме «Конкурс, номинация – ...» на адрес: orgrost@mail.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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