В Крыму проводится конкурс на лучшую социальную рекламу об инвалидах
Крымчанам предлагают поучаствовать в конкурсе на лучшую социальную рекламу о проблемах детей и взрослых с инвалидностью, пишет Крымская газета.
Цель конкурса - обратить внимание молодежи на проблемы инвалидов в нынешнем обществе.
Принять участие могут люди от 14 до 25 лет. Конкурс проводится при поддержке Госкомитета молодежной политики РК, Министерства информации и связи РК, Минтруда и соцзащиты РК.
Участвовать можно в одной из трех номинаций:
полиграфическое издание (плакат, листовка);
социальный ролик;
презентация, слайд-шоу.
Прием работ ведется до 20 октября 2020 года. Присылать их нужно электронным письмом с указанием в теме «Конкурс, номинация – ...» на адрес: orgrost@mail.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU