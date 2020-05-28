Погода в Крыму на 28 мая: дожди и тепло до +23

28 Май 2020 2020-05-28T06:20:24+03:00

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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28 мая на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Утром дождь, гроза; днем без осадков. Ветер днем юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 11…13°, днем 17…19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром дождь, временами сильный, гроза; днем небольшой дождь. Ветер днем юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

В Керчи облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер днем южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU