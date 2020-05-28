В Минздраве Крыма сообщили, что все медики получили доплаты за работу с ковидными больными

28 Май 2020 2020-05-28T10:12:29+03:00

Было выплачено около 800 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Крыма сообщило о том, что медики в полном объеме получили денежные средства, положенные им за работу с коронавирусными больными.

Заявление министерства опубликовано на официальной странице в социальной сети Facebook.

- По информации Симферопольской клинической больницы, с 24 апреля 2020 по 07 мая 2020 года оказывали медицинскую помощь пациентам, пребывающим на лечении в учреждении и признанным контактными лицами с заболевшим ... 53 сотрудника, – говорится в сообщении. – 53 работникам за апрель 2020 года в полном объеме были выплачены денежные средства в сумме 778,1 тыс рублей, - уточнили в Минздраве.

Также в ведомстве уточнили, что за диагностику коронавируса работникам лаборатории в Республиканской детской клинической больнице начислена общая сумма стимулирующих выплат в размере 197 тысяч рублей. В Минздраве уточнили, что на 27 мая 2020 года долгов по стимулирующим выплатам не имеется.

Прокуратура Крыма второй раз сообщала о том, что выявлены нарушения по части начисления доплат медикам за работу с коронавирусными больными.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU