«Массандра» будет собственностью Крыма и после приватизации
Винзавод «Массандра» останется собственностью Крыма даже после приватизации, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений РК.
Компанию по производству вина хотят из унитарного общества сделать хозяйственным.
Собственником со 100% долей участия будет Крым. Помимо этого власти не будут изымать имущество завода.
«Массандру» акционируют для более удобного управления, на качество продукции это не скажется.
Напомним, решение о приватизации «Массандры» приняли 27 мая на очередном заседании Госсовета РК.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU