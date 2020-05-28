«Массандра» будет собственностью Крыма и после приватизации

28 Май 2020 2020-05-28T10:55:25+03:00

Даже после приватизации винзавод "Массандра" будет собственностью Крыма. Фото: архив КП. Фото: Архив "КП"

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Винзавод «Массандра» останется собственностью Крыма даже после приватизации, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений РК.

Компанию по производству вина хотят из унитарного общества сделать хозяйственным.

Собственником со 100% долей участия будет Крым. Помимо этого власти не будут изымать имущество завода.

«Массандру» акционируют для более удобного управления, на качество продукции это не скажется.

Напомним, решение о приватизации «Массандры» приняли 27 мая на очередном заседании Госсовета РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU