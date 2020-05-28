За сутки шесть крымчан заразились коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T10:44:37+03:00

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В Крыму на 28 мая выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков уточнил, за сутки было взять 852 пробы на коронавирус, и шесть из них оказались положительными.

Трое заболевших выявили в Сакском районе, изначально у них был диагноз «внегоспитальная пневмония», а тесты на коронавирус показали положительный результат. Еще один случай зафиксировали в Симеропольском районе - заразилась сотрудница «ПАО «Массандра», работающая в Ялте. Женщина контактировала с зараженным коронавирусом, при подтверждении положительного теста на коронавирус ее госпитализировали в седьмую горбольницу Симферополя.

Еще один заболевший зафиксирован в Черноморском районе. Мужчина обратился в Сакскую ЦРБ и был госпитализирован с внегоспитальной пневмонией, его перевели в 7 горбольницу. Шестой случай - контактный житель Симферополя, работающий в дорожно-строительной компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU