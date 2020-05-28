Четыре человека, больных коронавирусом в Крыму, находятся в тяжелом состоянии

28 Май 2020 2020-05-28T11:16:57+03:00

С начала развития пандемии из больниц выписали с выздоровлением 195 человек

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В медицинских учреждениях Крыма продолжают лечение от коронавируса 157 человек. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

С начала развития пандемии, по его словам, из больниц выписали с выздоровлением 195 человек, за последние сутки - 17.

Также заместитель министра здравоохранения РК подчеркнул, что четыре больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, трое - в реанимации симферопольской горбольницы №7 и один пациент - в евпаторийской городоской больнице.

- Все четыре пациента находятся на неинвазивной ИВЛ, - сообщил замминистра здравоохранения РК. Кроме того, в Крыму 110 пациентов средней степени тяжести, 43 пациента в удовлетворительном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU