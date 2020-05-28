Жители Крыма возмущены тестированием на коронавирус в детских садах
В Крыму родителей обеспокоили тестированием детей на коронавирус прямо в детских садах, пишет ForPost.
Об этом некоторым семьям сообщили в администрациях дошкольного учреждения, которые посещают их чада.
Многих родителей возмутило нововведение. Их пугает неизвестность: какая служба занимается тестированием, какие медработники, что за сертификаты у тестов.
В Министерствах здравоохранения и образования РК поспешили заверить, что никто не принимал решения тестировать детей в детских садах.
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ИСТОЧНИК KP.RU