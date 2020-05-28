Жители Крыма возмущены тестированием на коронавирус в детских садах

28 Май 2020 2020-05-28T11:35:17+03:00

Крымчан пугает тестирование детей на коронавирус в детских садах. Фото: архив КП. Фото: архив "КП"

В Министерствах здравоохранения и образования говорят, что такого решения не было

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В Крыму родителей обеспокоили тестированием детей на коронавирус прямо в детских садах, пишет ForPost.

Об этом некоторым семьям сообщили в администрациях дошкольного учреждения, которые посещают их чада.

Многих родителей возмутило нововведение. Их пугает неизвестность: какая служба занимается тестированием, какие медработники, что за сертификаты у тестов.

В Министерствах здравоохранения и образования РК поспешили заверить, что никто не принимал решения тестировать детей в детских садах.

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ИСТОЧНИК KP.RU