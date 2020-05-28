2020-05-28T12:24:17+03:00
Общество

Арку Гагаринского парка обновляют ко Дню защиты детей

Конструкцию привели в порядок, а ее центральную часть украсили баннером
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Палитру арки решили не менять – те же зеленые и красные цвета. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя.Палитру арки решили не менять – те же зеленые и красные цвета. Фото: официальный сайт Администрации Симферополя.
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«Лицо» Гагаринского парка - арку центрального входа - обновили, сообщает Крымское информационное агентство.

Металлическую конструкцию очистили от старой краски и покрыли антикоррозионным составом. Палитру арки решили не менять – оставили зеленые и красные цвета.

Для работы потребовалось 20 килограммов краски. А на центральную часть поместили баннер.

Планируют обновить и металлические ограждения для въезда автомобилей, и клумбовые декоративные бордюры. Работы хотят завершить ко Дню защиты детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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