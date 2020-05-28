Арку Гагаринского парка обновляют ко Дню защиты детей
«Лицо» Гагаринского парка - арку центрального входа - обновили, сообщает Крымское информационное агентство.
Металлическую конструкцию очистили от старой краски и покрыли антикоррозионным составом. Палитру арки решили не менять – оставили зеленые и красные цвета.
Для работы потребовалось 20 килограммов краски. А на центральную часть поместили баннер.
Планируют обновить и металлические ограждения для въезда автомобилей, и клумбовые декоративные бордюры. Работы хотят завершить ко Дню защиты детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU