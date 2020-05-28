2020-05-28T13:15:31+03:00
Происшествия

Под Симферополем перевернулась иномарка: двое пострадавших

Водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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В Симферопольском районе на трассе Симферополь-Николаевка вечером 27 мая произошло ДТП. Водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по Крыму.

По данным ведомства, около поселка Кольчугино 39-летний водитель за рулем Hyundai Solaris превысил скорость, не учитывая интенсивность движения на дороге и другие условия. Мужчина съехал с дороги вправо на скорости, и машина перевернулась.

Пострадал водитель иномарки и пассажир, у них травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в шестую горбольницу Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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