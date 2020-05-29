Круизы из Сочи в Крым на лайнере «Князь Владимир» отменили до середины июля
Маршруты из Сочи в Крым на лайнере «Князь Владимир» отменили из-за коронавируса. Запустить рейсы смогут в середине июля 2020 года.
Людям, чьи круизы отменили, дают возможность перенести путешествие на другое число 2021 года.
Первоначальную стоимость, категорию кают и состав гостей сохранят, сообщает пресс-служба компании «Черноморские круизы».
Точную дату начала работы лайнера «Князь Владимир» скажут позже, как только согласуют с Минтрансом РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU