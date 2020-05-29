Круизы из Сочи в Крым на лайнере «Князь Владимир» отменили до середины июля

29 Май 2020 2020-05-29T13:55:24+03:00

При переносе даты путешествия сохранят первоначальную стоимость, категорию кают и список гостей. Фото: официальный сайт компании "Черноморские круизы".

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Маршруты из Сочи в Крым на лайнере «Князь Владимир» отменили из-за коронавируса. Запустить рейсы смогут в середине июля 2020 года.

Людям, чьи круизы отменили, дают возможность перенести путешествие на другое число 2021 года.

Первоначальную стоимость, категорию кают и состав гостей сохранят, сообщает пресс-служба компании «Черноморские круизы».

Точную дату начала работы лайнера «Князь Владимир» скажут позже, как только согласуют с Минтрансом РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU