2020-05-31T09:52:25+03:00
Общество

Россияне забронировали около 70% номеров в мини-отелях Крыма

В региональной Ассоциации малых отелей заверили, что крымские гостиницы не завышают цены на отдых
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне забронировали около 70% номеров в мини-отелях КрымаРоссияне забронировали около 70% номеров в мини-отелях КрымаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Около 70 процентов номеров в крымских мини-отелях и пансионатов забронированы до сентября. Об этом сообщила председатель региональных Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова и отметил, что цены на гостиницы сохраняются на уровне 2018-2019 годов.

«Основной поток туристов в Крыму традиционно ожидается в июле-августе, я имею в виду туристов из-за пределов полуострова. Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы», - цитирует Стамбульникову ТАСС.

Председатель АСМОК ожидает притока новых туристов, которые приедут отдыхать из-за границы, когда только назовут дату открытия Крыма для гостей из за рубежа. «Тогда спрос на отдых у нас возрастет», - добавила она.

Стамбульникова подчеркнула, что в гостиницах закупают все необходимые защитные средства по требованиях Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, российское правительство планирует с 1 июня постепенно снимать ограничения на внутренний туризм. Первым дело откроются санатории с медицинской лицензией, поскольку к ним требования такие же, как к больницам. На данный момент Роспотребнадзор и Ростуризм ведут диалог, на каких условиях будут работать остальные объекты размещения туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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