С 1 июня запустят трехвагонные электрички между Симферополем и Феодосией
С 1 июня между Симферополем и Феодосией запустят электрички.
На линию выйдут три трехвагонных дизель-электропоезда. Они будут курсировать из Симферополя в Феодосии и обратно с остановками в Остряково, Джанкое, Владислововке и далее согласно расписанию.
- Время в пути электропоезда от одной конечной станции до другой — порядка 4 часов. Цена полного билета составит 328 рублей, - сообщили в пресс-службе Южной пассажирской компании.
Кроме того, с завтрашнего дня начнут ходить «летние» электричка между Соленым Озером и Евпаторией. Перевозчик запланировал один рейс туда и обратно.
Доехать от Евпатории до Соленого Озера можно будет примерно за три часа, а стоимость проезда составит 238 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU