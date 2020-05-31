2020-05-31T09:55:02+03:00
Общество

С 1 июня запустят трехвагонные электрички между Симферополем и Феодосией

С понедельника также начнет ходить электропоезд по маршруту «Соленое Озеро-Евпатория»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Южная пассажирская компания.Фото: Южная пассажирская компания.
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С 1 июня между Симферополем и Феодосией запустят электрички.

На линию выйдут три трехвагонных дизель-электропоезда. Они будут курсировать из Симферополя в Феодосии и обратно с остановками в Остряково, Джанкое, Владислововке и далее согласно расписанию.

- Время в пути электропоезда от одной конечной станции до другой — порядка 4 часов. Цена полного билета составит 328 рублей, - сообщили в пресс-службе Южной пассажирской компании.

Кроме того, с завтрашнего дня начнут ходить «летние» электричка между Соленым Озером и Евпаторией. Перевозчик запланировал один рейс туда и обратно.

Доехать от Евпатории до Соленого Озера можно будет примерно за три часа, а стоимость проезда составит 238 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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