2020-05-31T12:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму продлили запрет массовых мероприятий

Он будет действовать до конца режима повышенной готовности
Степан ОСТИНОВ
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Также детям запрещено гулять на улице без родителей.Также детям запрещено гулять на улице без родителей.Фото: Архив "КП"
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Глава Крыма Сергей Аксенов продлил запрет на проведение в Республике массовых мероприятий до отмены режима повышенной готовности.

Напомним, этот режим в связи с пандемией коронавируса действует в Крыму с 17 марта этого года.

- Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования «Повышенная готовность» проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных, - говорится в указе Сергея Аксенова.

Как и прежде, детям также нельзя находится в общественных местах без родителей, а организованным детским группам запрещен выезд за пределы Республики Крым

При этом в указе не сказано, когда завершится режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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