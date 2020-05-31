В Крыму продлили запрет массовых мероприятий
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил запрет на проведение в Республике массовых мероприятий до отмены режима повышенной готовности.
Напомним, этот режим в связи с пандемией коронавируса действует в Крыму с 17 марта этого года.
- Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования «Повышенная готовность» проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных, - говорится в указе Сергея Аксенова.
Как и прежде, детям также нельзя находится в общественных местах без родителей, а организованным детским группам запрещен выезд за пределы Республики Крым
При этом в указе не сказано, когда завершится режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU