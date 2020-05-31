Суд арестовал сбившего полицейского в Ялте жителя Костромы
Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Костромы, который сбил сотрудника Госавтоинспекции при попытке скрыться.
Как сообщала «Комсомолка», накануне в Ялте сотрудники ДПС остановили для проверки документов авто «Мерседес», за рулем которого был 43-летний житель Костромы. Тут же выяснилось, что авто находтся в международном розыске.
Когда водителя «Мерседеса» попросили пересесть в машину к патрульным, нарушитель сорвался с места, развернул авто и сбил одного из инспекторов, пытаясь скрыться.
Впрочем, лихача все равно задержал напарник полицейского. Костромчанина задержали, а автомобиль отправили на штрафплощадку.
Сейчас мужчина задержан — ему инкриминируют 318 статью УК - применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти. По этой статье горе-лихач может получить до 10 лет тюрьмы.
- Следствие ходатайствовало о заключение под стражу обвиняемого — суд удовлетворил ходатайство, - говорится в сообщении Следкома.
ИСТОЧНИК KP.RU