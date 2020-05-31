2020-05-31T14:17:39+03:00
Происшествия

Суд арестовал сбившего полицейского в Ялте жителя Костромы

Ему грозит 10 лет лишения свободы
Степан ОСТИНОВ
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Нарушитель пытался скрыться с места происшествия.Нарушитель пытался скрыться с места происшествия.Фото: Архив "КП"
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Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Костромы, который сбил сотрудника Госавтоинспекции при попытке скрыться.

Как сообщала «Комсомолка», накануне в Ялте сотрудники ДПС остановили для проверки документов авто «Мерседес», за рулем которого был 43-летний житель Костромы. Тут же выяснилось, что авто находтся в международном розыске.

Когда водителя «Мерседеса» попросили пересесть в машину к патрульным, нарушитель сорвался с места, развернул авто и сбил одного из инспекторов, пытаясь скрыться.

Впрочем, лихача все равно задержал напарник полицейского. Костромчанина задержали, а автомобиль отправили на штрафплощадку.

Сейчас мужчина задержан — ему инкриминируют 318 статью УК - применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти. По этой статье горе-лихач может получить до 10 лет тюрьмы.

- Следствие ходатайствовало о заключение под стражу обвиняемого — суд удовлетворил ходатайство, - говорится в сообщении Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд арестовал сбившего полицейского в Ялте жителя Костромы
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