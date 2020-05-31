31 Май 2020 2020-05-31T21:04:21+03:00

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На Крымском полуострове появится новый парк развлечений: его построят в Белогорском районе вблизи местной достопримечательности – горы Белая скала, в честь которой и он получил свое имя.

Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган», начал работать над своим новым детищем еще при Украине, но затем объект был заморожен. .

Теперь же он собирается, спустя шесть лет, закатав рукава, взяться за дело и довести его до ума.

В Крыму появится новый парк развлечений "Белая Скала".Видео: Олег Зубков

- Семья Зубковых стала еще больше и крепче - сыновья подросли и могут мне во всем помогать, - объяснил бизнесмен, предварительно рассказав о том, что обстоятельства изменились и проекту дан зеленый свет.

На пользу проекту пошло и строительство федеральной трассы «Таврида», благодаря, чему до Белой скалы стало проще и комфортнее добираться.

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ИСТОЧНИК KP.RU