В Крыму появится новый парк развлечений «Белая скала»
На Крымском полуострове появится новый парк развлечений: его построят в Белогорском районе вблизи местной достопримечательности – горы Белая скала, в честь которой и он получил свое имя.
Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган», начал работать над своим новым детищем еще при Украине, но затем объект был заморожен. .
Теперь же он собирается, спустя шесть лет, закатав рукава, взяться за дело и довести его до ума.
В Крыму появится новый парк развлечений "Белая Скала".Видео: Олег Зубков
- Семья Зубковых стала еще больше и крепче - сыновья подросли и могут мне во всем помогать, - объяснил бизнесмен, предварительно рассказав о том, что обстоятельства изменились и проекту дан зеленый свет.
На пользу проекту пошло и строительство федеральной трассы «Таврида», благодаря, чему до Белой скалы стало проще и комфортнее добираться.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU