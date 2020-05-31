2020-05-31T21:04:21+03:00
Общество

В Крыму появится новый парк развлечений «Белая скала»

Владелец парка львов «Тайган» продолжит работу над своей давней задумкой [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Фото: скрин видео Олега ЗубковаФото: скрин видео Олега Зубкова
Изменить размер текста:

На Крымском полуострове появится новый парк развлечений: его построят в Белогорском районе вблизи местной достопримечательности – горы Белая скала, в честь которой и он получил свое имя.

Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган», начал работать над своим новым детищем еще при Украине, но затем объект был заморожен. .

Теперь же он собирается, спустя шесть лет, закатав рукава, взяться за дело и довести его до ума.

В Крыму появится новый парк развлечений "Белая Скала".Видео: Олег Зубков

- Семья Зубковых стала еще больше и крепче - сыновья подросли и могут мне во всем помогать, - объяснил бизнесмен, предварительно рассказав о том, что обстоятельства изменились и проекту дан зеленый свет.

На пользу проекту пошло и строительство федеральной трассы «Таврида», благодаря, чему до Белой скалы стало проще и комфортнее добираться.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 1 июня частично отключат электричество
В Крыму появится новый парк развлечений «Белая скала»
На границе с Крымом пропал украинский военный
Суд арестовал сбившего полицейского в Ялте жителя Костромы
В Крыму продлили запрет массовых мероприятий
Хроники коронавируса: В Крыму за сутки выявили 10 новых случаев
С 1 июня запустят трехвагонные электрички между Симферополем и Феодосией
Россияне забронировали около 70% номеров в мини-отелях Крыма
Погода в Крыму на 31 мая: дождь и тепло до +23
Крым вошел в топ-5 курортов на отдых летом
В Параде Победы 24 июня примут участие 50 самолетов и вертолетов
В Ялте водитель разыскиваемого Интерполом авто сбил инспектора ДПС
В Крыму перекроют трассу «Симферополь - Ялта»
На 30 мая в Крыму зарегистрировали 6 новых случаев заболевания коронавирусом
В Крыму с 15 июня откроют санатории для туризма
Погода в Крыму на 30 мая: дождь и тепло до +21
В Симферополе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Пьяная крымчанка угнала машину знакомого и попалась в руки знакомому инспектору
Фотофакт: Поле для фотосетов в маках пошло на сено
В Симферополе снова начали работать сельскохозяйственные ярмарки
Какая погода ждет Крым в начале лета, рассказали синоптики
Арендаторам госсобственности в Крыму отменили плату еще на месяц
В Феодосии пятилетний мальчик сгорел в частном доме
Сильные ливни и шквальный ветер ожидают Крым на протяжении двух дней
Крымские водохранилища заполнены на 29%
Традиционный «Парад дошколят» в Ялте пройдет в онлайн формате