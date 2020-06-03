В Крыму за сутки выписали 12 человек, болевших коронавирусом
В Крыму за сутки инфекционный стационар покинули 12 человек, переболевших коронавирусом. Всего вылечившихся 259.
- В медицинских организациях продолжают лечение 131 человек. Из них пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Четверо на неинвазивной вентиляции, один на инвазивной вентиляции, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
Под медицинским наблюдением находятся 2707 человек. Из них на домашней изоляции 1411, а 246 отправили в стационар.
172 человека находятся в больницах с пневмонией, шесть из них - в тяжелом состоянии.
Всего в Крыму зарегистрировали 399 случаев новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU