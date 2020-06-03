Появилось видео задержания пьяного украинского военного на крымской границе
Появилось видео задержания пьяного украинского военного, который нарушил правила пересечения государственной границы РФ.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, пограничники задержали мужчину без документов, удостоверяющих личность. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и с веществом, похожим на наркотическое.
По данным ФСБ, задержанным оказался 28-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ. Ему грозит до 200 тысяч рублей штрафа, принудительные работы в течение двух лет или же до 200 тысяч рублей штрафа.
Украинского военного задержали за нарушение границы в Крыму.При досмотре у мужчины обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу
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ИСТОЧНИК KP.RU