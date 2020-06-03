2020-06-03T11:36:55+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Крыму на контроль взяли 226 человек с подозрением на коронавирус

Всего под наблюдением медиков находится 2,7 тысяч человек
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Всего в Крыму под наблюдением медиков находится 2,7 тысяч человек. Фото: архив КП.Всего в Крыму под наблюдением медиков находится 2,7 тысяч человек. Фото: архив КП.Фото: Архив "КП"
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В Крыму за сутки под наблюдение по коронавирусу попало 226 человек. Всего на контроле медиков находится 2707 человек

- Из них под динамическим наблюдением на дому находится 1411 человек, а в стационарах - 246. Поступило шестнадцать, выписано двадцать семь человек, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Напомним, за сутки на полуострове зарегистрировали 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а ряды выздоровевших пополнили 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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