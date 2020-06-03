За сутки в Крыму на контроль взяли 226 человек с подозрением на коронавирус
В Крыму за сутки под наблюдение по коронавирусу попало 226 человек. Всего на контроле медиков находится 2707 человек
- Из них под динамическим наблюдением на дому находится 1411 человек, а в стационарах - 246. Поступило шестнадцать, выписано двадцать семь человек, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
Напомним, за сутки на полуострове зарегистрировали 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а ряды выздоровевших пополнили 12 человек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU