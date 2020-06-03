За сутки в Крыму на контроль взяли 226 человек с подозрением на коронавирус

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:36:55+03:00

Всего в Крыму под наблюдением медиков находится 2,7 тысяч человек. Фото: архив КП. Фото: Архив "КП"

Всего под наблюдением медиков находится 2,7 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В Крыму за сутки под наблюдение по коронавирусу попало 226 человек. Всего на контроле медиков находится 2707 человек

- Из них под динамическим наблюдением на дому находится 1411 человек, а в стационарах - 246. Поступило шестнадцать, выписано двадцать семь человек, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

Напомним, за сутки на полуострове зарегистрировали 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а ряды выздоровевших пополнили 12 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU