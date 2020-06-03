2020-06-03T11:35:52+03:00
Общество

Пассажиропоток в симферопольском аэропорту сократился на 90,2% по сравнению с маем прошлого года

В мае воздушная гавань обслужила 35,9 тысяч пассажиров
Надежда ДАЦЮК
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За последний месяц весны было отменено больше 1000 рейсовЗа последний месяц весны было отменено больше 1000 рейсовФото: Архив "КП"
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Пассажиропоток в симферопольском аэропорту в мае текущего года сократился на 90,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным пресс-службы аэропорта, в мае воздушная гавань обслужила 35,9 тысяч пассажиров, что на 330 тысяч меньше, чем за май 2019 года.

За последний месяц весны было отменено больше 1000 рейсов, в день в среднем обслуживали меньше 10 самолетов, а загрузка пассажирских кресел составляла всего 30-40%.

7 мая зафиксировали антирекорд – всего 466 пассажиров было принято и отправлено за сутки.

В аэропорту отметили, что с начала действия ограничительных мер по коронавирусу пассажиропоток сократился на 627,7 тысячи человек.

В аэропорту напомнили, что прибывшие в Крым обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства в течение 14-ти дней. Если же у прибывших на полуостров нет собственности и крымской прописки, они направляются в изоляцию в условиях обсерватора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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