Пассажиропоток в симферопольском аэропорту сократился на 90,2% по сравнению с маем прошлого года
Пассажиропоток в симферопольском аэропорту в мае текущего года сократился на 90,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным пресс-службы аэропорта, в мае воздушная гавань обслужила 35,9 тысяч пассажиров, что на 330 тысяч меньше, чем за май 2019 года.
За последний месяц весны было отменено больше 1000 рейсов, в день в среднем обслуживали меньше 10 самолетов, а загрузка пассажирских кресел составляла всего 30-40%.
7 мая зафиксировали антирекорд – всего 466 пассажиров было принято и отправлено за сутки.
В аэропорту отметили, что с начала действия ограничительных мер по коронавирусу пассажиропоток сократился на 627,7 тысячи человек.
В аэропорту напомнили, что прибывшие в Крым обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства в течение 14-ти дней. Если же у прибывших на полуостров нет собственности и крымской прописки, они направляются в изоляцию в условиях обсерватора.
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ИСТОЧНИК KP.RU