Аксенов поручил готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:43:23+03:00

Режим дистанционного обучения в Крыму продолжался с 6 апреля по 22 мая Фото: Анастасия ЖУКОВА

Глава Крыма надеется, что учебный процесс начнется в очном формате, но не исключил и другой вариант

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил готовиться к следующему учебному году в дистанционном формате.

- Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном формате, и мы вернемся к нормальной жизни, но давайте на всякий случай подготовимся, - заявил Аксенов.

Кроме того, глава республики сообщил, что 63 школьника нуждаются в смартфонах и планшетах для нормального прохождения дистанционного обучения.

Напомним, что режим дистанционного обучения в Крыму продолжался с 6 апреля по 22 мая. В республиканских школах сейчас учатся 213 тысяч детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU