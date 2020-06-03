Аксенов поручил готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил готовиться к следующему учебному году в дистанционном формате.
- Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном формате, и мы вернемся к нормальной жизни, но давайте на всякий случай подготовимся, - заявил Аксенов.
Кроме того, глава республики сообщил, что 63 школьника нуждаются в смартфонах и планшетах для нормального прохождения дистанционного обучения.
Напомним, что режим дистанционного обучения в Крыму продолжался с 6 апреля по 22 мая. В республиканских школах сейчас учатся 213 тысяч детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU