2020-06-03T13:47:23+03:00
Происшествия

Житель Сакского района грабил ювелирные магазины игрушечным пистолетом

Теперь преступнику грозит реальный тюремный срок
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Во время ограбления мужчина угрожал продавцам игрушечным пистолетом. Фото: официальный сайт МВД по РК.Во время ограбления мужчина угрожал продавцам игрушечным пистолетом. Фото: официальный сайт МВД по РК.
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В Сакском районе пойман мужчина, который совершил несколько ограблений ювелирных магазинов.

В ноябре 2016 и декабре 2017 года 38-летний житель одного из сел Сакского района ворвался в магазин. На нем была черная маска, а в руках - пистолет. Угрожая продавцам он разбил витрины и забрал с собой кольца, браслеты и цепочки из золота. Сумма украденного превысила 900 тысяч рублей.

Полиция пыталась поймать вора по «горячим следам», но не вышло. Лишь спустя время оперативники уголовного розыска смогли найти подозреваемого и задержать его.

Вину свою мужчина полностью признал, тогда же выяснилось, что используемый во время ограбления пистолет был игрушечным.

Ювелирные изделия преступник продал в Симферополе, а деньги потратил на собственные нужды. Сейчас он ждет суда, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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