2020-06-03T13:55:06+03:00
Общество

В Крыму открылись кафе и рестораны с летними площадками

Заведения общепита начали работать в новом формате с 1 июня [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В Крыму и Севастополе с 1 июня начали работать летние площадки кафе и ресторанов. Напомним, что из-за ограничений по коронавирусу заведения общепита закрылись в конце марта, они работали только на вынос.

- У нас теперь оживленные дни, не ожидали такого наплыва. Очень хорошо, что у нас ослабили режим самоизоляции. Мы очень рады, что смогли открыться, потому что многие гости писали и спрашивали, когда смогут прийти, - рассказала администратор одного из ресторанов.

Напомним, в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный с 17 марта. Большая часть предприятий уже начала работать, но некоторые сферы еще не вернулись к полноценной работе.

В Крыму открылись кафе и рестораны с летними верандами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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