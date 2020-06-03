В Крыму открылись кафе и рестораны с летними площадками

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:55:06+03:00

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В Крыму и Севастополе с 1 июня начали работать летние площадки кафе и ресторанов. Напомним, что из-за ограничений по коронавирусу заведения общепита закрылись в конце марта, они работали только на вынос.

- У нас теперь оживленные дни, не ожидали такого наплыва. Очень хорошо, что у нас ослабили режим самоизоляции. Мы очень рады, что смогли открыться, потому что многие гости писали и спрашивали, когда смогут прийти, - рассказала администратор одного из ресторанов.

Напомним, в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный с 17 марта. Большая часть предприятий уже начала работать, но некоторые сферы еще не вернулись к полноценной работе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/782607" frameborder="0"></iframe> В Крыму открылись кафе и рестораны с летними верандами.

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ИСТОЧНИК KP.RU