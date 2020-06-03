Для скейтбордистов Симферополя построят парк

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:46:08+03:00

Для симферопольских скейтбордистов построят парк, а для велосипедистов создадут велодорожки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А недалеко от ДКП сделают велодорожки

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В Симферополе построят скейт-парк, сообщила в эфире радио "Крым" глава администрации столицы Елена Проценко.

По ее словам, в этом году планируется благоустроить несколько общественных территорий. На одной из них, что между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом, построят спортивный сектор, где будет скейт-парк.

Глава Симферополя добавила, что возле ДКП сделают велодорожки, поставят фонтан и проведут туда освещение. Территорию присоединят к Гагаринскому парку.

А на улице Севастопольская благоустройства ждут три места.

На все это выделили 444 миллиона рублей, отметила Елена Проценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU