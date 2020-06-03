Для скейтбордистов Симферополя построят парк
В Симферополе построят скейт-парк, сообщила в эфире радио "Крым" глава администрации столицы Елена Проценко.
По ее словам, в этом году планируется благоустроить несколько общественных территорий. На одной из них, что между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом, построят спортивный сектор, где будет скейт-парк.
Глава Симферополя добавила, что возле ДКП сделают велодорожки, поставят фонтан и проведут туда освещение. Территорию присоединят к Гагаринскому парку.
А на улице Севастопольская благоустройства ждут три места.
На все это выделили 444 миллиона рублей, отметила Елена Проценко.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU