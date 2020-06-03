2020-06-03T17:46:37+03:00
Происшествия

Предполагаемому насильнику и убийце шестилетней девочки из Ленинского района Крыма выдвинули обвинения

Мужчина уже был судим за самые разные преступления
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Мужчина, убивший девочку, оказался близким другом семьи. Фото: официальный сайт Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.Мужчина, убивший девочку, оказался близким другом семьи. Фото: официальный сайт Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.
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В Крыму предъявили обвинение 39-летнему мужчине за сексуальное насилие и убийство шестилетней девочки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

Днем 31 мая отец отпустил свою дочь с близким другом семьи, который вызвался проводить ее до дома. По пути мужчина, пользуясь беспомощностью малышки, надругался над ней, а затем столкнул в воду.

Подозреваемый вину полностью признал. Во время следственного эксперимента он показал, как совершил преступление. Его заключили под стражу.

Против отца девочки также возбудили уголовное дело за оставление ребенка в опасности.

Убийцу девочки уже осуждали за различные преступления – кражу, угрозу убийства, покушение на изнасилование. Из колонии в последний раз он вышел в мае 2019 года.

Напомним, что 2 июня предполагаемый преступник написал явку с повинной.

Шестилетняя девочка вместе с отцом и его приятелем отправилась на рыбалку. Взрослые, увлекшись алкоголем, оставили малышку без присмотра. Ее пропажу обнаружили поздно вечером. В полицию обратилась бабушка пропавшей.

Ребенка искали и правоохранительные органы, и общественные организации. Ее тело нашли на дне Северо-Крымского канала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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