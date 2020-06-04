В Минздраве выпустили рекомендации препаратов по лечению коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:05:30+03:00

Но официальных подтверждений о том, что именно эти лекарства побеждают коронавирус, нет

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения РФ выпустило методические рекомендации, где есть перечень препаратов, с помощью которых предлагают бороться с коронавирусом.

Однако авторы документа делают оговорку, что данные о результатах применения всех препаратов не позволяют сделать однозначный вывод о том, эффективны они или нет. То есть подтверждений о том, что именно эти лекарства побеждают коронавирус, нет, передает kp.ru.

Итак, в список Минздрава попали фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферонов, ремдесивир, умифеновир.

На основе фавипиравира в России выпустили препарат «Авифавир». Его исследования еще не завершены, но уже есть успешные промежуточные итоги анализа. Поэтому лекарство пока противопоказано детям и беременным женщинам, а применят его можно только в условиях стационара.

Антималярийные препараты (гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин) врачи могут применять, но с большой осторжностью, поскольку гидроксихлорохин имеет побочное действие на сердце, но зарубежные исследования и отечественный опыт указывает на обоснованность лечения ковид-положительных пациентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU