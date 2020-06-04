2020-06-04T18:14:21+03:00
Общество

Стало известно, на каком портале можно будет проголосовать за или против поправок в Конституцию

Отдать голос смогут россияне, которые ранее подтвердили запись на портале Госуслуги
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На портале 2020og.ru с 25 по 30 июня пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ. ЦИК уже утвердил порядок дистанционного голосования.

В kp.ru подчеркнули, что отдать голос смогут россияне, которые ранее подтвердили запись на портале Госуслуги, а также те, у кого есть зарегистрированная запись на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

- Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать в день голосования 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, но только после проверки комиссией факта, что он не голосовал дистанционно, - говорится в документе.

На участки будут пускать не больше 12-ти человек в час, а на входе будут выдаваться маски и перчатки. Такие меры предосторожности связаны с пандемией коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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