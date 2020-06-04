Дуров призвал разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался в пользу разблокировки мессенджера в России. Бизнесмен напомнил, что раньше такую инициативу выразили депутаты Госдумы РФ Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.
Дуров отметил, что при разблокировке 30 миллионов человек смогут пользоваться сервисом более комфортно, а также это положительно скажется на "инновационном развитии и национальной безопасности страны", передает kp.ru.
Разработчик мессенджера также напомнил, что Telegram заблокировали около двух лет назад под предлогом борьбы с терроризмом, однако за два года сервис усовершенствовали и разработали механизмы, позволяющие предотвращать террористические акты по всему миру.
- Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, - отметил Дуров.
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ИСТОЧНИК KP.RU