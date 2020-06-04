2020-06-04T18:50:51+03:00
Общество

Мэры нескольких городов Европы пожелали Ялте успешного курортного сезона

Мэры городов-побратимов рассказали о своем опыте поддержки курортной сферы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сейчас города находятся «в одной лодке», и помочь им наладить работу может только соблюдение всех мер предосторожности.Сейчас города находятся «в одной лодке», и помочь им наладить работу может только соблюдение всех мер предосторожности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ницца и Баден-Баден пожелали Ялте удачи в этом курортном сезоне, сообщает Крымское информационное агентство.

Мэры городов-побратимов рассказали о своем опыте поддержки курортной сферы во время пандемии. По их словам, сейчас города находятся «в одной лодке». Помочь им наладить работу может только соблюдение всех мер предосторожности.

Руководство европейских городов подчеркнуло, что нельзя допустить рост тяжелобольных коронавирусом, за что при этом похвалили Ялту.

Также мэр Ницце добавил, что готов делиться своим опытом и опытом европейских коллег в поиске успешного решения сложившихся проблем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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