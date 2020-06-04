2020-06-04T20:28:14+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 5 июня частично отключат электричество

Перебои с подачей тока возникнут в дневное время
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Электричества пропадет на несколько часов.Электричества пропадет на несколько часов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

5 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат свет, потому что энергетики будут ремонтировать электросети.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

бул. Франко, 13, 18;

ул. Шполянской, 19;

ул. Дзержинского, 7;

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет), 81-91 (нечет);

пер. Розовый, 24-38 (чет), 23-31 (нечет);

ул. Автомобильная, 20-46(чет), 17-47 (нечет);

пер. Лиственный, 81-91 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 12.00

проспект Генерала Острякова, 164/2, 166-А, 172, 172-Б, 174-188, 192-В, 192-Г(чет)

пр. Победы, 50, 50-А, 52, 56-62, 68-74(чет);

ул. Генерала Мельника, 17

с 9.00 до 17.00

Кача: ул. Покрышкина, 2-66, 72-78, 55-85; ул. Осипенко, 20-22; ул. Гастелло, 31; ул. Кожедуба, 14-30, 13-25, 2/5, 2/6, 2/8, 8-А, 2-12, 1/6, 1/7, 1/9, 1/8, 1/3, 1/2, 1-9, 19; ул. Братьев Глинки, 6, 12, 24, 74, 80, 116, 128-130, 158-; ул. Сафонова, 1-Б, 1; ул. Маршала Колдунова, 16, 31; ул. Якова Смушкевича, 15

ул. Кряжева, 2-6(чет), 1-5(нечет); ул. Серафимовича, 2-18(чет), 1-13(нечет); ул. Цимлянская, 4-а, 4-10, 14-16(чет), 1, 3, 7

Острякова, 172-А, 151-А, 151-Б, 155-Б, 171

с 8.00 до 17.00

ул. Каштановая 5-А,12,14-А,14-Б,14-В,16; Максимова дача – поселок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется