В Симферополе и Севастополе 5 июня частично отключат электричество

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:28:14+03:00

Электричества пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Перебои с подачей тока возникнут в дневное время

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5 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат свет, потому что энергетики будут ремонтировать электросети.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

бул. Франко, 13, 18;

ул. Шполянской, 19;

ул. Дзержинского, 7;

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет), 81-91 (нечет);

пер. Розовый, 24-38 (чет), 23-31 (нечет);

ул. Автомобильная, 20-46(чет), 17-47 (нечет);

пер. Лиственный, 81-91 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 12.00

проспект Генерала Острякова, 164/2, 166-А, 172, 172-Б, 174-188, 192-В, 192-Г(чет)

пр. Победы, 50, 50-А, 52, 56-62, 68-74(чет);

ул. Генерала Мельника, 17

с 9.00 до 17.00

Кача: ул. Покрышкина, 2-66, 72-78, 55-85; ул. Осипенко, 20-22; ул. Гастелло, 31; ул. Кожедуба, 14-30, 13-25, 2/5, 2/6, 2/8, 8-А, 2-12, 1/6, 1/7, 1/9, 1/8, 1/3, 1/2, 1-9, 19; ул. Братьев Глинки, 6, 12, 24, 74, 80, 116, 128-130, 158-; ул. Сафонова, 1-Б, 1; ул. Маршала Колдунова, 16, 31; ул. Якова Смушкевича, 15

ул. Кряжева, 2-6(чет), 1-5(нечет); ул. Серафимовича, 2-18(чет), 1-13(нечет); ул. Цимлянская, 4-а, 4-10, 14-16(чет), 1, 3, 7

Острякова, 172-А, 151-А, 151-Б, 155-Б, 171

с 8.00 до 17.00

ул. Каштановая 5-А,12,14-А,14-Б,14-В,16; Максимова дача – поселок.

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ИСТОЧНИК KP.RU