Как сдать на права в Крыму во время карантина

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:20:10+03:00

Из-за коронавируса крымские автошколы закрыты, но экзамены на водительские права сдать можно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Провалившие экзамен могут прийти на пересдачу

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Лайфхаком, как сдать на права во время режима самоизоляции, поделился ForPost.

Из-за коронавируса крымские автошколы закрыты, но экзамены на водительские права сдать можно.

Тем группам, которые эту процедуру проходят впервые, испытания отсрочили, а вот провалившиеся могут записаться на пересдачу через портал госуслуг.

Пересдачу во время карантина не стали отменять: завалившим экзамен назначили дату и время, они приходили и пересдавали. При этом все меры предосторожности в школах соблюдались.

Когда сдача экзаменов возобновится в обычном режиме, неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU