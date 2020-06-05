Как сдать на права в Крыму во время карантина
Лайфхаком, как сдать на права во время режима самоизоляции, поделился ForPost.
Из-за коронавируса крымские автошколы закрыты, но экзамены на водительские права сдать можно.
Тем группам, которые эту процедуру проходят впервые, испытания отсрочили, а вот провалившиеся могут записаться на пересдачу через портал госуслуг.
Пересдачу во время карантина не стали отменять: завалившим экзамен назначили дату и время, они приходили и пересдавали. При этом все меры предосторожности в школах соблюдались.
Когда сдача экзаменов возобновится в обычном режиме, неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU