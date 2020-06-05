Погода в Крыму на 5 июня: без осадков и тепло до +26

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:55:41+03:00

Вода в Алуште +12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вода в Черном море прогрелась до +18

Изменить размер текста: A A

5 июня на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов, такое мнение высказали синоптики.

- Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

Температура морской воды в Феодосии 13°, Алуште 12°, Ялте 13° и Евпатории 18°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU