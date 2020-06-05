2020-06-05T05:55:41+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 июня: без осадков и тепло до +26

Вода в Черном море прогрелась до +18
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в Алуште +12°.Вода в Алуште +12°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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5 июня на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов, такое мнение высказали синоптики.

- Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

Температура морской воды в Феодосии 13°, Алуште 12°, Ялте 13° и Евпатории 18°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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