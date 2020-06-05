Часть Керчи осталась без воды из-за аварии на коллекторе

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:03:45+03:00

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Часть города Керчи осталась без воды из-за аварии на коллекторе в районе Стеклотарного завода. Без водоснабжения около 15 тысяч человек.

Как стало известно КП-Крым, авария на коллекторе произошла сегодня рано утром. Прорвало магистральную трубу, и на время ее ремонта ограничена подача воды в жилые дома. Водоканал занимается подвозом воды в район завода Войкова и Стеклотарного.

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ИСТОЧНИК KP.RU