Часть Керчи осталась без воды из-за аварии на коллекторе
В район завода Войкова и Стеклотарного приедут водовозки
Часть Керчи осталась без водыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Часть города Керчи осталась без воды из-за аварии на коллекторе в районе Стеклотарного завода. Без водоснабжения около 15 тысяч человек.
Как стало известно КП-Крым, авария на коллекторе произошла сегодня рано утром. Прорвало магистральную трубу, и на время ее ремонта ограничена подача воды в жилые дома. Водоканал занимается подвозом воды в район завода Войкова и Стеклотарного.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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