За интернет-торговлю контрафактным алкоголем жителя Джанкоя оштрафовали на 80 тысяч рублей
Жителя Джанкоя оштрафовали на 80 тысяч рублей за покупку, хранение и продажу через интернет контрафактного алкоголя. Мужчина действовал в социальных сетях под псевдонимом «Елена Турция».
- Подсудимый, посредством сети Интернет покупал у неустановленного лица виски, бренди и коньяк без акцизных марок, которые потом хранил в гараже, - уточнили в пресс-службе
крымского управления Судебного департамента. - В дальнейшем через аккаунт в социальной сети «В контакте» искал клиентов и реализовывал контрафактный алкоголь.
Оперативники вышли на бутлегера в ходе проверочной закупки. Адвокат подсудимого ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с тем, что тяжесть преступления не большая, вину мужчина признал и загладил причиненный преступлением ущерб.
Суд, изучив материалы дела, посчитал возможным уголовное дело прекратить, назначить судебный штраф, а алкоголь уничтожить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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