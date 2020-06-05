За интернет-торговлю контрафактным алкоголем жителя Джанкоя оштрафовали на 80 тысяч рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:09:39+03:00

За торговлю алкоголем через интернет жителя Джанкоя оштрафовали на 80 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бренди и виски бутлегер также покупал через интернет

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Жителя Джанкоя оштрафовали на 80 тысяч рублей за покупку, хранение и продажу через интернет контрафактного алкоголя. Мужчина действовал в социальных сетях под псевдонимом «Елена Турция».

- Подсудимый, посредством сети Интернет покупал у неустановленного лица виски, бренди и коньяк без акцизных марок, которые потом хранил в гараже, - уточнили в пресс-службе

крымского управления Судебного департамента. - В дальнейшем через аккаунт в социальной сети «В контакте» искал клиентов и реализовывал контрафактный алкоголь.

Оперативники вышли на бутлегера в ходе проверочной закупки. Адвокат подсудимого ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с тем, что тяжесть преступления не большая, вину мужчина признал и загладил причиненный преступлением ущерб.

Суд, изучив материалы дела, посчитал возможным уголовное дело прекратить, назначить судебный штраф, а алкоголь уничтожить.

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ИСТОЧНИК KP.RU